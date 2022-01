1 Die Geigerin Sabine Brodbeck hat in ihrer Karriere vielfältige musikalische Erfahrungen gesammelt. Foto: Rainer Kellmayer

Die Geigerin Sabine Brodbeck lebt in Esslingen und unterrichtet an der Jugendmusikschule in Aichwald. Den Weg zu ihrem Instrument ist sie konsequent gegangen, der Geigensolist Carlo Chirappa hat sie geprägt. Nun will sie ihre Begeisterung an den Nachwuchs weitergeben.















Esslingen - Sabine Brodbeck ist in der regionalen Musikszene eine gefragte Geigerin. Und sie weiß: „Auf der Barockgeige mit ihrem gegenüber der modernen Violine kürzeren Bogen sind die virtuosen Passagen Alter Musik wesentlich einfacher zu spielen.“ Die Musikerin wohnt in Esslingen-Zell und unterrichtet an der Jugendmusikschule Aichwald. Kürzlich konnte man sie in einem Meisterkonzert in der Kirchheimer Stadthalle hören. Begleitet vom Orchester Concerto imperiale, das auf Alte Musik spezialisiert ist, spielte die Geigerin dort zusammen mit ihrem Mann Tilman Aupperle den Solopart in einem Doppelkonzert des italienischen Barockmeisters Antonio Vivaldi.