Esslinger Galgenstricke: Verborgene Talente kommen im Galgenstadl groß raus

1 Erich Koslowski Foto:

Galgenstrick Erich Koslowski ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Kleinkunst-Szene. Mit dem Galgenstadl möchte er nun auch denen eine Bühne bieten, die auf den großen Durchbruch noch warten – oder die einfach zeigen wollen, was sie können.











Kleinkunst hat viele Gesichter, und sie alle zeigen sich im Esslinger Kabarett der Galgenstricke. Viele von denen, die in der Szene Rang und Namen haben, waren dort bereits zu Gast – Größen wie Lisa Fitz und Otfried Fischer haben sich ins Gästebuch eingetragen. Und alle haben irgendwann klein angefangen. Doch in Zeiten, in denen sich viele Veranstalter nach der Decke strecken müssen, ist es für Newcomer umso schwieriger, ihre Qualitäten vor Publikum zu zeigen. Ihnen möchten die Galgenstricke mit ihrem Galgenstadl künftig ein Forum bieten. Wer dieses neue Format ausprobieren möchte, ist am Freitag, 29. Dezember, um 20 Uhr im Gewölbekeller in der Webergasse 9 an der richtigen Adresse. Für Galgenstrick Erich Koslowski, der dort mit seinem langjährigen Kompagnon Herbert Häfele schon unzählige Male auf der Bühne stand, ist der Galgenstadl ein Herzensanliegen: „Ich kenne die Szene seit vielen Jahren und staune trotzdem immer wieder, was für überraschende neue Gesichter auftauchen und welche verborgenen Talente es gibt. Sie müssen sich nur trauen, auch anderen zu zeigen, was sie können.“