Esslinger Galerie setzt auf Vielfalt: Der Merkelpark als Kunstgarten

1 Wahrnehmen mit allen Sinnen genießt Kunstvermittler Johannes Kaufmann. Foto: Roberto Bulgrin

Kunst entdecken die Besucher der Esslinger Galerie Villa Merkel nicht nur in den Ausstellungsräumen. Im Park erleben sie Kunst und Vermittlungsangebote.











Link kopiert

Mit ihren Popsongs ist die Sängerin Flora an diesem Samstag, 13. April, im Wintergarten der Villa Merkel zu Gast. Um 19 Uhr spielt die Stuttgarter Songschreiberin und Gitarristin, die in Hamburg lebt, Titel aus ihrem Soloalbum, das demnächst erscheint. Damit will das Team der Villa Merkel ein neues, junges Publikum für das Kunsthaus begeistern. „Es ist wichtig, dass wir uns auch den Publikumsschichten öffnen, die sonst weniger in Ausstellungen zu finden sind“, sagt Johannes Kaufmann, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit in der Galerie kümmert. Voraussichtlich Ende April öffnet auch der Kulturkiosk „fuenfbisneun“ im Merkelpark wieder seine Außengastronomie.