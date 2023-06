Kultur will Überfluss aufs Korn nehmen

1 Das Festival machte Esslingen 2018 zur „Stadt der Frauen“. Foto: Roberto Bulgrin

Alle drei Jahre feiert Esslingen das Kulturfest „Stadt im Fluss“ – und jedes Festival steht unter einem eigenen Motto. Die nächste Auflage trägt 2024 den durchaus mehrdeutig gemeinten Titel „Stadt im Überfluss?“. Das Konzept des Kulturamts steht inzwischen.















Wenn sich Kulturamtsleiterin Alexa Heyder in der Welt umschaut, kommt sie zu dem Schluss: „Überfluss ist in allen Lebensbereichen zu finden.“ Ob Information, Werbung oder Erreichbarkeit, ob Krisen, Konflikte oder Kriege, ob Armut oder Reichtum, ob Lebensmittel, Kunststoff oder Müll, ob Sexismus oder Rassismus – von allem gibt es nach ihrem Eindruck zu viel. Gelegenheit, auf all das aufmerksam zu machen, bietet das nächste Kulturfest „Stadt im Fluss“. Vom 27. bis 29. September 2024 werden sich Künstlerinnen, Künstler und Ensembles dem Thema „Stadt im Überfluss?“ widmen, Kritik zum Ausdruck bringen und Alternativen aufzeigen – wobei der Titel mehrdeutig gemeint ist: Das Festival möchte Begegnungen verschiedener Akteure und Perspektiven ermöglichen und damit Brücken „über den Fluss“ schlagen. Im Kulturausschuss stellte Alexa Heyder ihr Konzept nun vor – und sie erntete ungeteilte Zustimmung.