Ingenieur aus Esslingen: Er entwickelt Wasserstoff-Flugzeuge

1 Thomas Janke verwirklicht den Traum vom umweltfreundlichen Fliegen. Foto: Ines Rudel

Der 40-jährige Entwicklungsingenieur Thomas Janke leitet den Flugbetrieb für das Wasserstoff-Flugzeug „Hy4“. Damit leistet der Esslinger Pionierarbeit für das emissionsfreie Reisen.











Den Traum vom Fliegen möchte der Entwicklungsingenieur Thomas Janke seinem einjährigen Sohn erhalten. „Er soll reisen und die Welt entdecken, wenn er mal erwachsen ist.“ Allerdings ist Fliegen bislang das klimaschädlichste Verkehrsmittel. Gerade bei der jungen Generation gerät diese Form des Reisens zunehmend in die Kritik. Zugleich lebt auch die Weltwirtschaft von Mobilität. „Die Vision, emissionsfrei mit dem Flugzeug zu reisen, ist mein Ziel.“ Als Flugbetriebsleiter der Firma H2Fly ist Janke an der Entwicklung hybrider Wasserstoffflugzeuge beteiligt. Dass die alternativen Antriebe in absehbarer Zeit im regionalen Flugverkehr eingesetzt werden, steht für ihn außer Frage.