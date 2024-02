Esslinger Einzelhandel: Die Innenstadt-Liebe will geweckt werden

1 Am Postmichelbrunnen hat Einzelhändlerin Andrea Menze schon viel bewegt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Esslinger Innenstadt steht vor großen Herausforderungen, der Strukturwandel ist greifbar. Mit einer konzertierten Aktion möchte die Modehändlerin Andrea Menze die „Innenstadt-Liebe“ wecken. Handel, Stadt und Kundschaft müssen jedoch mitziehen.











Link kopiert

Die Esslinger Innenstadt bereitet vielen Sorge. Andrea Menze, die die Boutique Paulette am Postmichelbrunnen betreibt, mag in das Lamento nicht einstimmen: „Wir dürfen nicht nur auf bessere Zeiten warten, sondern müssen versuchen, sie selbst zu gestalten.“ So hat es die Geschäftsfrau stets gehalten, auch wenn ihr die Stadt dafür nicht immer den roten Teppich ausgerollt hat. Mit einem vielseitigen Konzept will Andrea Menze nun die „Innenstadt-Liebe“ neu beleben und den Blick auf die Vorzüge der City lenken. Und sie wirbt: „Je mehr wir sind, die sich dafür engagieren, desto mehr können wir erreichen.“