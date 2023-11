Esslinger CDU-Bundestagskandidatur: David Preisendanz will antreten

David Preisendanz will antreten

1 David Preisendanz Foto: privat

Bis zur Bundestagswahl im Herbst 2025 geht noch einige Zeit ins Land. Mit David Preisendanz aus Ostfildern hat nun ein erster Bewerber Interesse angemeldet, für die CDU zu kandidieren und den langjährigen Abgeordneten Markus Grübel zu beerben.











Link kopiert

Wenn alles nach Plan verläuft, wird der nächste Bundestag im Spätsommer oder Herbst 2025 gewählt. Bis dahin kann sich noch vieles tun – sicher ist jedoch: Die CDU wird im Landkreis mit neuem Personal ins Rennen gehen. Ein erster Bewerber für die Bundestagskandidatur im Wahlkreis Esslingen hat sich nun aus der Deckung gewagt: Wenn die Christdemokraten im Juli 2024 entscheiden, wer für sie in den Wahlkampf ziehen soll, möchte David Preisendanz antreten. Mit einem Schreiben an die Ortsverbände im Wahlkreis Esslingen hat der Vorsitzende der CDU Ostfildern seinen Hut in den Ring geworfen.