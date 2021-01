1 Eng auf der Straße oder eng im Bus? Ab Montag tauscht der SVE jedenfalls den Mini-109er in der Hauptverkehrszeit gegen ein größeres Exemplar aus. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Kundin moniert überfüllte Minibusse auf der Linie 109 von Sulzgries und Rüdern über Uhlbach nach Obertürkheim. Der Städtische Verkehrsbetrieb steuert jetzt nach und setzt in der Hauptverkehrszeit ab Montag einen größeren Bus ein.

Esslingen - Wer die Strecken kennt, der weiß, dass es spätestens in der Tiroler Straße in Uhlbach extrem eng zugeht. Deshalb und auch wegen der coronabedingt abgeschwächten Nachfrage im öffentlichen Nahverkehr hatte der Städtische Verkehrsbetrieb Esslingen (SVE) auf der vorübergehend eingerichteten Linienführung des 109er-Busses zwischen Sulzgries, Rüdern, Uhlbach und Obertürkheim in den vergangenen Wochen nur noch Kleinbusse eingesetzt. Gerade wegen der Pandemie geht das aber gar nicht, findet die Kundin Susanne S. (Name geändert). Sie hatte beim SVE eine viel zu hohe Auslastung der kleinen Fahrzeuge beklagt. Weil der aber auf ihre wiederholten Beschwerden nicht reagierte, hat sie sich in der vergangenen Woche an die Zeitung gewandt. Mit Erfolg: Der Verkehrsbetrieb steuert jetzt nach und setzt ab Montag in der Hauptverkehrszeit größere Busse ein.