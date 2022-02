1 Gerade am Valentinstag stehen Rosen als Zeichen der Liebe hoch im Kurs, wie der Esslinger Gärtnermeister Jürgen Merz sagt. Foto: /Roberto Bulgrin

Der Valentinstag gilt als Großkampftag im Blumenhandel. Floristin Iris Schmauk aus Köngen und Gärtnermeister Jürgen Merz aus Esslingen berichten über hohen Arbeitsaufwand, überraschend viel männliche Kundschaft, erhöhte Preise und besonders freundliche Kunden.















Esslingen - Die SMV am Esslinger Schelztor-Gymnasium liefert aus Anlass des Valentinstags schulintern Rosen aus, das Nürtinger Citymarketing verschenkt Fairtrade-Rosen an die Kundschaft – die Königin der Blumen ist nach wie vor die Nummer eins unter den Gaben, mit denen man am 14. Februar seine Zuneigung zeigt. Über 70 Prozent der Geschenke, die am Tag der Liebenden in Deutschland ausgetauscht werden, sind Blumen, an zweiter Stelle folgen Süßigkeiten. Manch einer zieht an diesem Tag alle romantischen Register – einen Heiratsantrag im Blumenladen oder die Order für eine ganze Wagenladung roter Rosen haben aber weder Floristin Iris Schmauk noch Gärtnermeister Jürgen Merz bereits erlebt. Obwohl die nüchternen Schwaben also für die ganz große Geste eher nicht zu haben sind, so sei am Valentinstag trotzdem jede Menge gut gelaunte Kundschaft im Laden anzutreffen, die mit einem Blumengruß anderen eine Freude machen will.