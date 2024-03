Esslinger Benefizfestival Rock for one World: Harte Bands mit großen Herzen

Esslinger Benefizfestival Rock for one World

1 Mit einem starken Start in den Abend: Die Band „Than comes the night“ gab zum Festival-Auftakt den Ton an. Foto: R/obin Rudel

Das Esslinger Benefiz-Festival „Rock for one World“ ist zum 17. Mal im Jugend- und Kulturzentrum Komma über die Bühne gegangen – vier Hardrock- und Metal-Bands spielten für den guten Zweck und haben einen fünfstelligen Spendenbetrag mobilisiert.











Link kopiert

Freude von Hardrock und Metal bevorzugen die härteren Töne. Dass sie es nicht nur krachen lassen, sondern auch ein großes Herz haben, beweist das Esslinger Festival „Rock for one World“ (ROW). Dessen Macherinnen und Macher präsentieren alle Jahre wieder im Esslinger Jugendhaus Komma renommierte Bands der Hardrock-Szene. Weil die Musikerinnen und Musiker auf ihre Gagen verzichten, weil Sponsoren das Festival nicht nur ideell, sondern auch materiell unterstützen und weil ein Heer ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer hinter den Kulissen dafür sorgt, dass alles wie am Schnürchen klappt, stimmt am Ende nicht nur die musikalische Bilanz, auch der Spendentopf ist stattlich gefüllt. Und Klaus „Metal Dad“ Wagner, eine der treibenden Kräfte im Organisationsteam, war hinterher so begeistert wie die rund 400 Fans, die im Komma ihre Helden auf der Bühne feierten: „Dieser Abend war der Burner.“