1 Wilfried Wallbrecht Foto: Bulgrin

Im Esslinger Rathaus endet im Juni 2021 eine Ära: Nach mehr als 22 Jahren im Amt möchte Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht in den Ruhestand gehen. Eigentlich würde seine Amtszeit erst 2023 enden – Wallbrecht wäre dann 73 Jahre alt. Während er selbst zufrieden zurückblickt, hatte er zuletzt immer wieder auch Kritik einstecken müssen.

Esslingen - Als er sich im April 2018 für eine weitere Amtszeit als Esslinger Baubürgermeister wiederwählen ließ, hat der damals 67-jährige Wilfried Wallbrecht versichert: „Ich habe mich nie gefragt, wann darf ich aufhören, sondern wann muss ich aufhören?“ Die Antwort hat er sich nun selbst gegeben: Für viele überraschend hat Wallbrecht am Freitagmorgen OB Jürgen Zieger gebeten, ihn zum 30. Juni 2021 in den Ruhestand zu versetzen. Während er selbst zufrieden auf vieles Erreichte zurückblickt, hatte es zuletzt immer wieder auch Kritik an der Arbeit des Technischen Bei­­ ­­­ge­ordneten und seines Dezernats gegeben.