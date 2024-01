Feuer in der Esslinger Küferstraße: Frau kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

1 Ein Gebäude in der Küferstraße in Esslingen ist in Brand geraten. Foto: Cornelius Hauptmann

Ein Feuer in der Esslinger Altstadt vermeldet die Polizei. Am Sonntagmorgen sei ein Gebäude in der Küferstraße in Brand geraten. Dabei sei eine Frau ums Leben gekommen











Bei einem Brand in der Esslinger Küferstraße ist eine Frau ums Leben gekommen. Die umliegenden Gebäude seien evakuiert und die Bewohner in Notunterkünften untergebracht worden, teilt die Polizei mit. Die Brandursache ist noch unbekannt.

Am Sonntagmorgen ist es in der Küferstraße in der Altstadt von Esslingen zu einem Wohnhausbrand gekommen. Gegen 7.30 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf eine starke Rauch- sowie Brandentwicklung in einer Dachgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort schlugen die Flammen bereits aus dem Dachstuhl und drohten auf die anliegenden Gebäude überzugreifen. Das Wohnhaus sowie die anliegenden Gebäude wurden umgehend geräumt.

Die Feuerwehr Esslingen rückte mit insgesamt 117 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen aus. Auch der Rettungsdienst war mit acht Fahrzeugen und 21 Kräften im Einsatz, um die Bewohner der betroffenen Wohneinheiten zu betreuen. Eine Bewohnerin konnte von der Feuerwehr lediglich leblos aus dem Gebäude geborgen werden und erlag noch vor Ort ihren Verletzungen.

Der Gesamtschaden beläuft sich laut ersten groben Schätzungen auf mindestens 500.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache vor Ort aufgenommen. Zur Dokumentation des Brandverlaufs war zeitweise ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich noch den gesamten Tag über andauern.

Die Bewohner der betroffenen Gebäude wurden in der Folge in Notunterkünften der Stadt Esslingen untergebracht.