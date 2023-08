1 Vielfalt ist Trumpf in der Esslinger Kultur: hier das Kommunale Kino mit seinem Open-Air-Programm Foto: Roberto Bulgrin

Esslingen rühmt sich einer facettenreichen Kulturszene. Ein hochkarätiges Angebot ist jedoch kein Selbstläufer. Um zu zeigen, was die Szene bietet und was verloren ginge, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, soll es am 23. September einen Aktionstag geben.















Link kopiert

Vielfalt ist ein Markenzeichen der Esslinger Kultur: Theater, Kabarett, Musik, Bildende Kunst, Literatur, Tanz und Kino in all ihren Facetten prägen das Bild einer lebendigen Szene. In direkter Nachbarschaft zur Landeshauptstadt ist es gelungen, ein eigenständiges Profil zu entwickeln, das weit über Esslingen hinaus strahlt. Doch die Zeiten sind nicht einfacher geworden. Mit einem Aktionstag wollen mehr als 20 Kulturinstitutionen sowie zahlreiche weitere Einzelkünstlerinnen und -künstler am 23. September ein starkes Zeichen für die kulturelle Vielfalt in ihrer Stadt setzen. Ein kostenloses Programm lädt zum Erleben und Entdecken ein. Und ein Kulturbus verbindet an diesem Tag nicht nur die einzelnen Veranstaltungsorte, sondern soll selbst zur Spielstätte für Lesungen sowie Theater- und Musikaufführungen werden.