Esslingens größter Stadtteil: Wie die Pliensauvorstadt fit für die Zukunft werden soll

Ideen gibt es viele für die Pliensauvorstadt – in einem Prozess sollen sie diskutiert werden. Foto: /Peter Stotz

Ein Entwicklungskonzept für die Pliensauvorstadt soll den größten Esslinger Stadtteil fit machen für die Zukunft. Im Fokus stehen Wohnbau und Freiräume, Mobilität und die soziale Infrastruktur. Doch Wünsche und Erwartungen widersprechen sich teilweise.











Die Esslinger Pliensauvorstadt befindet sich seit geraumer Zeit in einem tiefgreifenden Wandel. In der Folge des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt wurden etliche Projekte in den Bereichen Wohnen, soziale Infrastruktur, Verkehr und Nahversorgung angestoßen. Im vergangenen Jahr hat die Stadt ein Stadtentwicklungskonzept (ISEK) für die Pliensauvorstadt in Gang gesetzt. Nach einer Bürgerbefragung wurden nun in einem Workshop die Entwicklungsziele konkretisiert.