1 Vor dem derzeit entstehenden Wohn- und Bürokomplex QBus (links) ist eine breite Freifläche für Fußgänger angedacht. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen würde den Bereich vor dem neu entstehenden Wohn- und Bürokomplex QBus in der Berliner Straße gern aufwerten. Ihr schwebt ein großzügiger Außenbereich mit viel Grün vor. Doch es gilt noch einiges zu klären.















Mit der Aufenthaltsqualität in der Berliner Straße ist es bislang nicht weit her. Das will die Stadt nun ändern – zumindest, was den Abschnitt zwischen Fleischmannstraße und Martinstraße angeht. Dort entsteht auf dem Gelände des alten ZOB derzeit der Wohn- und Bürokomplex QBus. Die laufenden Bauarbeiten will die Stadt jetzt nutzen, um im gleichen Zuge die Berliner Straße umzugestalten. Im Gemeinderat wird das zwar prinzipiell begrüßt, doch kommt den Stadträten die Idee etwas zu plötzlich. Sie wollen erst später eine Entscheidung fällen – denn aus ihrer Sicht gibt es noch zig offene Fragen.