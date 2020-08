9 Achim Jahn, Vorstandsvorsitzender der Weingärtner Esslingen, begutachtet die Acolon-Trauben. Er ist bislang sehr zufrieden mit dem Jahr. Foto: Roberto Bulgrin

Die Weingärtner in Stadt und Kreis Esslingen rechnen mit einem guten Jahrgang. Nur Corona gießt Wasser in den Wein: Der Absatz durch Feste, Weinproben und die Gastronomie fehlt spürbar.

Kreis Esslingen - Dicht und prall hängen die Trauben am Rebstock. Die Acolon-Beeren am Sulzgrieser Hang in Esslingen sind schon tiefblau, es dauert nicht mehr lang, bis sie geerntet werden können. Es wird wohl eine frühe Lese werden, so wie in den vergangenen Jahren auch. Die meisten Weingärtner im Kreis Esslingen rechnen mit einem Erntestart noch vor Mitte September. Wenn das Wetter nun beständig bleibt, sind sie zufrieden: Bislang sieht es nach einem guten Weinjahr ohne größere Ausfälle aus.