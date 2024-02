Esslingen war einst Karnevalshochburg: Als die Narretei noch keine Grenzen kannte

9 Beim Rathaussturm 1986 brachte sich der damalige OB Eberhard Klapproth mit einem kühnen Sprung vom Rathausbalkon vor dem närrischen Volk in Sicherheit. Foto: Horst Rudel

Aufwendig inszenierte Rathausstürme, Prunkfestsitzungen, die abendfüllend vom SWR übertragen wurden, und Karnevalsumzüge mit Zehntausenden Zuschauern waren früher in Esslingen in Faschingszeiten an der Tagesordnung. Geblieben sind schöne Erinnerungen.











Link kopiert

Wenn in diesen Tagen die närrischen Wellen hochschlagen, werden bei vielen Esslingerinnen und Esslingern wehmütige Erinnerungen wach. Denn die Stadt galt lange Zeit als Karnevalshochburg. Unvergessen sind die aufwendig inszenierten Rathausstürme, die Prunkfestsitzungen, die abendfüllend aus der Stadthalle vom Fernsehen übertragen wurden, und die großen Karnevalsumzüge. Heute backt das närrische Volk in Esslingen kleinere Brötchen. Einem Karnevalisten wie Michael Gutwein tut das in der Seele weh. Als Sitzungspräsident hat er in Esslingen durch viele (Fernseh-) Prunkfestsitzungen geführt. Wenn er an diesem Sonntag mit der Schwäbischen Fasnet im SWR moderierend auf Sendung geht, steht er in Donzdorf vor den Kameras. Was einst in seiner Heimatstadt geboten war, hat er aber nicht vergessen.