Konzerte in Esslingen Psych-in-Bloom Festival über das Pfingstwochenende

Im Zentrum Zinsholz in Ostfildern und im Esslinger Komma sind Bands zu sehen, die sich in der Tradition von Krautrock bewegen sowie eine Ausstellung, eine Lesung und Video-Kunst. Das Festival beginnt am Donnerstag, 25. Mai.