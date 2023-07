1 Ein verletzter Radfahrer musste in Esslingen mit einem Helikopter abtransportiert werden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bodo Schackow

Bei zwei Unfällen im Kreis Esslingen sind am Montag ein 46-jähriger Radfahrer und eine 50-jährige Radfahrerin verletzt worden. Der Mann musste von einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.















Link kopiert

Zwei Radfahrer wurden am Montag im Kreis Esslingen bei Unfällen verletzt, ein 46-Jähriger musste wegen seiner schweren Verletzungen mit einem Helikopter abtransportiert werden. Beide waren laut Polizeiangaben gestürzt.

Der Mann, der sich in Esslingen schwer verletzt hatte, war gegen 15.10 Uhr bei der Hammerschmiede gestürzt, nachdem er mit seinem Fahrrad von Berkheim in Richtung Esslingen bergab gefahren war. Warum er auf dem Gehweg neben der Landesstraße 1192 die Kontrolle verlor, ist noch nicht geklärt. Ein Rettungshelikopter brachte ihn schwerverletzt in eine Klinik.

Auch in Plochingen war am Montag eine Radfahrerin gestürzt, die 50-Jährige musste abrupt bremsen, weil ihr in der Straße Am Aussichtsturm ein Auto, das Vorfahrt hatte, aus dem Otto-Löffler-Weg entgegen kam, als die Frau in diesen abbiegen wollte. Durch die starke Bremsung stürzte sie gegen 17.15 Uhr und musste ins Krankenhaus, offenbar hatte sie aber nur leichte Verletzungen erlitten.