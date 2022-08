13 Der Stadtbalkon in Nürtingen. Foto: Horst Rudel

Esslingen und Stuttgart vernachlässigen es, eine Stadt am Fluss zu sein, meint unser Autor Johannes M. Fischer.















Es ist ein großes Geschenk, am Wasser leben zu dürfen. Eine Stadt oder ein Dorf am Fluss hat in der Regel hohe Aufenthaltsqualität. Wasser ist voller Magie, um das Wasser entspinnen sich zahlreiche Mythen. Seit jeher inspirieren Flüsse, Seen und Meere die schönen Künste, Musiker und Schriftsteller, und oft sind sie einfach nur Erfrischung an heißen Sommertagen.