Unbekannter bricht in Wertstoffhof ein

In Esslingen ist ein Unbekannter in das Häuschen auf einem Wertstoffhof eingebrochen. Er stahl Haushaltsgegenstände und eine Elektroheizung.

Esslingen - Ein Unbekannter ist zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7.50 Uhr, in das Häuschen auf einem Wertstoffhof in der Stettener Straße eingebrochen. Zur Tatzeit brach der Unbekannte eine Tür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Inneren. Dort suchte er nach Wertgegenständen und ließ unter anderem Haushaltsgegenstände und eine alte Elektroheizung von geringem Wert mitgehen.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.