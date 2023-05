1 Auf der Flandernhöhe sind in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Wohnungen entstanden – darunter auch viele öffentlich geförderte. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen hat ein neues Konzept für geförderte Wohnungen. Sie baut künftig auf ein Quotenmodell, bei dem die Sozialwohnungen 30 Jahre lang gefördert werden – und damit doppelt so lang wie bisher.















Link kopiert

Bezahlbare Wohnungen sind ohnehin knapp, bei Sozialwohnungen ist die Lage besonders schwierig. Denn die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen ist in den vergangenen Jahren immer weiter gesunken. In Esslingen will man mit einem neuen Quotenmodell jetzt dafür sorgen, dass wieder mehr Sozialwohnungen gebaut und diese dann auch länger gefördert werden als bisher.