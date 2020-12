1 (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

Bei einem Verkehrsunfall in Esslingen hat sich ein Rollerfahrer am Freitagmorgen schwere Verletzungen zugezogen. Ein Autofahrer hatte zuvor die Vorfahrt missachtet.

Esslingen - Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Mettinger Straße / Schlachthausstraße in Esslingen ereignet hat. Ein 47-Jähriger fuhr laut Polizei gegen fünf Uhr mit seinem Ford Focus die Schlachthausstraße in Richtung Mettinger Straße. Im Einmündungsbereich missachtete er die Vorfahrt eines von links heranfahrenden 56-jährigen Rollerfahrers, wodurch es zur Kollision kam.

Durch den Aufprall wurde der Mann von seinem Roller auf die Fahrbahn geschleudert. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er nachfolgend von einem Rettungswagen zur Untersuchung und Behandlung ins ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die beschädigten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Der Schaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 6000 Euro belaufen.