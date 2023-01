1 Altkleider-Container sind immer wieder attraktives Ziel für Langfinger. Foto: imago images//eutopress

Dank einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei in Esslingen vier mutmaßliche Diebe von Altkleidern erwischt. Nach Angaben der Beamten hat die Zeugin am Freitagmittag gegen 13 Uhr beobachten können, wie die vier Tatverdächtigen Kleider aus einem Container in der Dresdener Straße in Esslingen herausholten. Sie flüchteten mit dem Diebesgut auf Fahrrädern.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte die vier Männer und Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 37 Jahren durch die Täterbeschreibung der Zeugin in der Nähe des Containers ausfindig machen. Sie nahm die vier Personen vorübergehend fest, nachdem sie in ihren Rucksäcken das Diebesgut sicherstellen konnten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Erst vor zwei Monaten kam eine 26-jährige Frau im Rems-Murr-Kreis bei dem Versuch, Altkleider aus einem Container zu entnehmen, ums Leben. Ein Fußgänger hatte die leblose Frau Anfang November an einem Altkleidercontainer in Weinstadt-Großheppach gefunden und die Polizei gerufen. Ein Notarzt war kurz darauf vor Ort, konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.