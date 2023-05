1 Kundschaft mit Sinn für das Besondere: Kleine Geschäfte mit einem unverwechselbaren Angebot können sehr zur Attraktivität der Innenstadt beitragen. Foto: Ines Rudel/Roberto Bulgrin

Der Strukturwandel in den Innenstädten macht auch vor Esslingen nicht halt. Damit die Stadt rechtzeitig die richtigen Weichen für die Zukunft stellt, hat die Stadt 2021 einen Strategieprozess auf den Weg gebracht. Ein Leitbild soll den weiteren Kurs weisen.















Quer durch die Republik stehen Innenstädte vor großen Herausforderungen: Die Gesellschaft und der Einzelhandel sind im Wandel, die Verkehrspolitik wirft grundsätzliche Fragen auf, der Klimawandel zeigt Wirkung, ein gedeihliches Miteinander ist nicht mehr für alle selbstverständlich. Solche Entwicklungen machen vor Esslingen nicht halt. Damit der Wandel gelingt, arbeitet die Kommune seit 2021 an einem Konzept für die Innenstadt der Zukunft. Unterschiedlichste Akteure haben Ideen und Ziele entwickelt – das Zielbild mündet in den Slogan „Esslingen – Jahrhunderte jung“. Im Verwaltungsausschuss wurde das Leitbild nun vorgestellt – Mitte Juni hat der Gemeinderat das letzte Wort. Spannend wird es jedoch erst, wenn die Konturen in den kommenden Jahren mit Inhalten gefüllt werden.