1 Der Rettungsdienst brachte den 41-Jährigen in ein Krankenhaus (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Ein 41-jähriger Pedelecfahrer ist am Mittwochabend in Esslingen mit einem SUV zusammengestoßen und hat sich dabei verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Esslingen - Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend ereignet hat, ist ein 41-Jähriger vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann kurz nach 19 Uhr mit seinem Pedelec von der Reinacher-Härlin-Straße in die Weilstraße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt eines von rechts kommenden 22-jährigen Autofahrers. Durch die anschließende Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich.