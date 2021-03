1 Dass zwischen Bahngleisen und Fluss der Neckaruferpark kommen soll, ist Konsens. In der Diskussion ist aber weiterhin eine Interimsrampe für Radler. Foto: Roberto Bulgrin

Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Entwurfsplanung für den Neckaruferpark zwischen Bahngleisen und Fluss abgesegnet. In der Diskussion ist aber weiterhin eine Interimsrampe für Radler.

Esslingen - Fast hätte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag das eigentliche Thema aus den Augen verloren. So sehr hatten einige Stadträte die Baustellenrampe auf dem Gelände des künftigen Neckaruferparks als mögliche Radverbindung im Visier, dass die Abstimmung über die Entwurfsplanung für die Grünfläche am Flussufer beinahe ins Hintertreffen geriet. Wohl auch, weil die Pläne für den Neckaruferpark auf breite Zustimmung stoßen, während die potenzielle Radrampe schon länger für Dissens sorgt.