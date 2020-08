Oberboihingen 19-jähriger Betrüger festgenommen

Bereits in der vergangenen Woche hat die Polizei in Oberboihingen einen 19-Jährigen aus Nürtingen festgenommen. Der junge Mann hatte unter falscher Identität im Internet Waren im Wert von insgesamt 10.000 Euro bestellt. Am Donnerstag flog er auf.