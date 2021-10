1 Ein Autofahrer nimmt einem Motorradfahrer in Esslingen die Vorfahrt, der bei dem Unfall schwer verletzt wird. Foto: SDMG/Boehmler

Ein Autofahrer nimmt einem Motorradfahrer die Vorfahrt, der daraufhin mit seiner Kawasaki gegen das Fahrzeug prallt und schwer verletzt wird.















Esslingen - Bei einem Verkehrsunfall in Esslingen ist am Samstag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Bericht der Polizei hatte ein Autofahrer die Vorfahrt des Motorradfahrers missachtet, der mit seiner Maschine gegen das Fahrzeug krachte.

Der Motorradfahrer sei am Samstagmittag gegen 14 Uhr in der Obertürkheimer Straße unterwegs gewesen, als der 53-jährige Fahrer eines Suzuki mit seinem Auto von einem Supermarktparkplatz auf dieselbe Straße in Richtung Stadtmitte abbog. Hierbei habe er den 53-jährigen Fahrer der Kawasaki übersehen. Das Motorrad prallte gegen den Wagen, wurde nach rechts abgedrängt, wo es gegen ein parkendes Auto krachte.

Der Motorradfahrer wurde mit zahlreichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Straße während der Unfallaufnahme und der Reinigung durch den städtischen Bauhof für einige Zeit. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 9500 Euro.