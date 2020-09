1 Der 74-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht (Symbolbild) . Foto: dpa/Jan Woitas

Esslingen - Weil ein 52-Jähriger die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 74-jähriger Radfahrer am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 52-Jährige kurz vor elf Uhr mit seinem Auto auf der Olgastraße in Richtung Hindenburgstraße. Die dortige Kreuzung wollte er geradeaus in Richtung Neckarstraße überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mountainbike des vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 74-Jährigen. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro.