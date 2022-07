Esslingen braucht eine Vision für den Altstadtring – und zwar bald.















Es ist eine Mammutaufgabe, den Altstadtring fit für die Zukunft zu machen. Die massive Betonschneise aus den 1960er Jahren mitten in der Esslinger Innenstadt ist so sehr Kind ihrer Zeit, dass es viel Fantasie bedarf, sie auf aktuelle Anforderungen auszurichten. Und das nicht nur im Hinblick auf Verkehrstechnik und Stadtplanung, sondern auch in emotionaler Hinsicht. Seit Jahrzehnten prägt die Ringstraße das Stadtbild. Auch wenn sie vielen ein Dorn im Auge sein mag, so ist sie doch für die meisten Esslinger Teil des Alltags.