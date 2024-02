Esslingen macht mit beim „Tag der Archive“: Was historische Dokumente über Ernährung verraten

Was historische Dokumente über Ernährung verraten

1 Das Stadtarchiv Esslingen gewährt in seiner Nebenstelle am Georg-Christian-von-Kessler-Platz 6 einen Einblick in seine Arbeit. Foto: Robin Rudel

Das Stadtarchiv Esslingen beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag,unter dem Motto „Essen und Trinken“. Das ist am 2. März geplant.











Archive sind Orte, an denen Informationen aus Vergangenheit und Gegenwart für die Zukunft aufbewahrt werden – Dokumente, Urkunden und Akten, die historisch, rechtlich oder politisch von Belang sind. Klingt nach staubtrockener Arbeit. Ist es aber nicht. Das wollen viele Einrichtungen in ganz Deutschland beim „Tag der Archive“ deutlich machen, der seit 2004 alle zwei Jahre die öffentliche Aufmerksamkeit auf deren vielfältige Aufgaben lenkt. Auch das Stadtarchiv Esslingen macht am 2. März mit.