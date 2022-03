1 So schön das warme Licht auch ist – eine brennende Kerze sollte nie unbeaufsichtigt sein (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Sinkel

Eine Kerze war wohl der Auslöser eines Wohnungsbrandes in der Obertorstraße. Die Bewohnerin wurde leicht verletzt, der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.















Eine mutmaßlich unbeaufsichtigt brennende Kerze könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge Ursache für einen Brand am frühen Samstagmorgen in einer Wohnung in der Obertorstraße gewesen sein.

Gegen 4 Uhr bemerkten aufmerksame Anwohner und Passanten einen Feuerschein in der Wohnung eines Mehrparteienhauses und verständigten hierauf die Leitstellen von Feuerwehr und Polizei. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr zog sich die 43-jährige Bewohnerin bei ersten eigenständigen Löschmaßnahmen leichte Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Durch die Feuerwehr konnte das brennende Inventar der Wohnung schließlich vollends gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.