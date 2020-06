1 Karstadt-Filiale in Esslingen Foto: Bulgrin

Der letzte große deutsche Warenhauskonzern will insgesamt 62 seiner 172 Filialen schließen. Durch die Schließung und weitere Sparmaßnahmen dürften Tausende Stellen bei dem Konzern wegfallen.

Esslingen - Erleichertung in Esslingen: Die Karstadtfiliale in der Esslinger Bahnhofstraße ist nicht von der Schließung betroffen. Der Konzern schließt aber insgesamt 62 von 172 Filialen und zwei sogenannte Schnäppchencenter. Für sie bestehe angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperpektive mehr, betonte ein Sprecher der Firma.

In Baden-Württemberg schließen die Filialen in Mannheim, Stuttgart Bad Cannstatt, Göppingen, Leonberg und Singen. Betroffen sind hier 300 Beschäftigte.

Mehr in Kürze.