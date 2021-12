13 Die Wahl des neuen Oberbürgermeisters im Juli war das bedeutendste kommunalpolitische Ereignis in Esslingen im Jahr 2021. Foto: Roberto Bulgrin/bulgrin

In unserer Bildergalerie blicken wir auf die wichtigsten Ereignisse im vergangenen Jahr in Esslingen und im Kreis zurück.















Esslingen - Der langjährige OB Jürgen Zieger ist vor dem regulären Ende seiner Amtszeit in den Ruhestand gegangen, Matthias Klopfer ist Esslingens neuer Oberbürgermeister – in der Kommunalpolitik hat sich 2021 einiges verändert.

Das zurückliegende Jahr war aber auch in vielen anderen Bereichen geprägt von bedeutenden Ereignissen: Zahlreiche Bau- und Sanierungsprojekte, wie etwa die Hanns-Martin-Schleyerbrücke und der Alicensteg, waren immer wieder Thema in Esslingen und der Region.

Auch im Sport sorgte so manche Mannschaft für Aufsehen: Zum ersten Mal nach fast 20 Jahren ist der SSV Esslingen wieder mit einem Team in der Frauen-Wasserball-Bundesliga vertreten.

In einer Bildergalerie blicken wir auf das vergangene Jahr zurück und zeigen, was in Kommunalpolitik, Stadtentwicklung, Sport und Kultur im in Esslingen und im Kreis im Jahr 2021 geschehen ist.