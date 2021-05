1 Der 38-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik gebracht (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Andreas Geber/Andreas Gebert

Bei der unachtsamen Überquerung einer Straße ist gestern in Esslingen ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Esslingen - Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitag Nachmittag ein 38-Jähriger in der Esslinger Augustinerstraße schwer verletzt worden.

Kurz nach 16 Uhr war der 38-jährige Mann als Fahrgast in einem Linienbus in Richtung Bahnhof unterwegs und stieg an der Haltestelle Marktplatz aus dem Bus aus. Im Anschluss wollte er vor dem Bus die Augustinerstraße in Richtung Stadtmitte überqueren und achtete dabei nicht auf den Pkw Audi A1 eines 20-Jährigen, der zeitgleich die Augustinerstraße in Richtung Bahnhof befuhr. Der 38-Jährige wurde von dem Audi erfasst und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Zur Unfallrekonstruktion wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Höhe des bei dem Unfall zusätzlich entstandenen Schadens wird auf 1.000 Euro geschätzt.