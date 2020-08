1 Die Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Am Sonntagnachmittag hat sich in Esslingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 45-Jährige leicht verletzt wurde. Ursache dafür war ein Fehler beim Ausparken.

Esslingen - Am Sonntagnachmittag ist eine 45-Jährige bei einem Verkehrsunfall in der Karl-Pfaff-Straße leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben war ein 57-Jähriger gegen 15.40 Uhr mit seinem Wagen von einer Parklücke aus in die Straße eingefahren und dabei an einem in Richtung Stuttgarter Straße fahrenden Linienbus eines 62-Jährigen entlanggestreift.

Die 45-jährige Beifahrerin des Autos wurde dabei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Während der Linienbus fahrbereit blieb musste das Auto im Anschluss abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 5500 Euro geschätzt.