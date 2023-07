1 Die Täter verschaffen sich häufig Zutritt in Geschäfte, indem sie die Türen oder Fenster aufhebeln – so auch bei den Einbrüchen in Esslingens Altstadt. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in zwei Geschäfte in der Esslinger Altstadt eingebrochen. Bei einem Metzger im Oberen Metzgerbach entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Auch ein Friseursalon wurde Ziel von Einbrechern.















Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sind Unbekannte in zwei Geschäfte in Esslingens Altstadt eingebrochen. Laut Polizei haben sich die Täter zwischen Freitag, 18.20 Uhr, und Samstag, 5 Uhr, durch Aufhebeln einer Hintertür Zugang zu einer Metzgerei in der Straße Oberer Metzgerbach verschafft. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Im Inneren brachen die Täter mehrere Schränke in den Mitarbeiterumkleiden sowie eine Kasse auf und durchsuchten ein Büro nach Wertsachen. Ihre Beute: Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Bei einem weiteren Einbruch in einen Friseursalon in der Straße Im Heppächer wurden Bargeld und Kosmetikartikel im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Die Täter hebelten ein Fenster aus, um ins Gebäudeinnere zu gelangen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr.