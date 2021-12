10 Wer zur Haltestelle Vesperstüble in Berkheim bestellt wird und keine Ortskenntnisse hat, hat künftig schlechte Karten: Sie wird in „Nellinger Straße“ umbenannt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Stadt Esslingen gibt insgesamt 25 Bushaltestellen neue Namen, weil die bisherigen Bezeichnungen als nicht eindeutig oder verwirrend gelten. Der Wechsel findet zum 12. Dezember statt.















Esslingen - Wer an der Haltestelle Glocke in Rüdern oder dem Busstopp Krone in Sulzgries aussteigen will, hat künftig schlechte Karten. Denn diese wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen kann der Bus bald am Hinteren Holzweg oder an der Maienwalterstraße verlassen werden. Denn zusammen mit 23 anderen Bushaltestellen werden diese Stopps demnächst umbenannt.