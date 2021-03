8 Die beiden Fahrzeuge trugen erhebliche Schäden davon. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Ein Verkehrsunfall auf der Abfahrt der B 10 in Esslingen-Brühl hat am Freitagmorgen für erhebliche Störungen des Berufsverkehrs gesorgt. Auf der Brücke war ein Pkw mit einem Wohnmobil zusammengestoßen.

Esslingen-Brühl - Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Freitagmorgen gegen 6 Uhr an der Abfahrt der B 10 von Stuttgart kommend in Esslingen-Brühl (Kreis Esslingen). Auf der dortigen Brücke waren ein weißer Pkw und ein Wohnmobil zusammengestoßen und stark beschädigt worden. Bei dem Unfall wurde nach Aussage der Polizei niemand verletzt. Durch den Unfall gab es aber massive Probleme im Berufsverkehr.