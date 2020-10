1 Das Kind musste in eine Klinik gebracht werden (Symbolbild). Foto: dpa/Andreas Gebert

In Esslingen ist eine Schülerin von einem Auto angefahren und verletzt wurden. Sie hatte ohne auf den Verkehr zu achten die Straße überquert.

Esslingen - Eine siebenjährige Grundschülerin ist am Donnerstagmorgen in der Sulzgrieser Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Mädchen gegen 7.40 Uhr in Begleitung von Mitschülern auf dem Gehweg der Sulzgrieser Straße in Richtung Grundschule unterwegs. Auf Höhe des Gebäudes Nummer 75 wollte sie die Straße überqueren und betrat ohne auf den Verkehr zu achten die Fahrbahn.

Eine 62-jährige Autofahrerin hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass das Kind von der rechten Fahrzeugseite erfasst und zu Boden geworfen wurde. Ein Rettungswagen brachte die Siebenjährige ins Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1.000 Euro.