Esslingen: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsätze aus

1 Die Feuerwehr muss in die Hirschstraße und die Mittlere Beutau in Esslingen ausrücken. Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag rückt die Feuerwehr im Esslinger Stadtgebiet zwei Mal wegen angebranntem Essen aus.











Gleich zwei Mal musste die Feuerwehr in Esslingen wegen angebranntem Essen ausrücken: Am Mittwoch kurz vor 21 Uhr hat der Rauchmelder in einer Wohnung in der Hirschstraße ausgelöst. Die ältere Bewohnerin habe ihre Wohnung verlassen und einen Topf auf dem Herd und einen Kuchen im Backofen vergessen, wodurch sich Rauch entwickelt habe, teilt die Polizei mit.

Am Donnerstag um 2 Uhr wurde laut Polizei Rauchgeruch aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Mittleren Beutau gemeldet. Hier sei der Bewohner eingeschlafen, obwohl er noch Essen in einer Pfanne auf dem Herd zubereitete. Nennenswerte Schäden seien nicht entstanden.