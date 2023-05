„Neue Deutsche Härte“ – Ukraines Botschafter stimmt für Lord of the Lost

21 Lord of the Lost nahm mit dem Lied „Blood & Glitter“ am diesjährigen ESC in Liverpool teil. Foto: dpa/Peter Kneffel

Die deutsche Band Lord of the Lost hat beim Eurovision Song Contest (ESC) Unterstützung von einem prominenten Ukrainer bekommen. Das schlechte Abschneiden verhindert hat es nicht.















Link kopiert

Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, stimmte nach eigenen Angaben für den deutschen Beitrag. Er habe „21“ mit seiner ukrainischen Rufnummer gewählt, erklärte Makeiev mit Verweis auf die Startnummer der Band Lord of the Lost am Samstagabend im Onlinedienst Twitter.

Diplomat: „Neue Deutsche Härte“

Dazu schrieb der Diplomat „Neue Deutsche Härte“ - wohl eine Anspielung auf die Musikrichtung Neue Deutsche Welle und die harte Rockmusik der Hamburger Band.

Lord of the Lost nahm mit dem Lied „Blood & Glitter“ am diesjährigen ESC in Liverpool teil. Im vergangenen Jahr hatte die ukrainische Band Kalush Orchestra den Wettbewerb gewonnen. Wegen des anhaltenden Kriegs konnte die Ukraine den ESC dieses Jahr aber nicht ausrichten. Die Musikveranstaltung fand deswegen im englischen Liverpool statt.