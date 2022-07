1 Moderator Ralph Hönicke mit Gewinnern des Lesepreises. Foto: /ES-TV

In der vergangenen Woche vergab die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen zum sechsten Mal ihren Lesepreis. Nach zweijähriger Veranstaltungspause standen sich im Finale je fünf Schülerinnen und Schüler gegenüber.















Beim Finale des Lesepreises 2022 der Bildungsstiftung der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen traten insgesamt zehn Schülerinnen und Schüler aus der dritten Klasse gegeneinander an.

Unter den Augen – und Ohren – der Jurymitglieder Burkhard Wittmacher, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse, Landrat Heinz Eininger und Corina Schimitzek, der Leiterin des Staatlichen Schulamts Nürtingen lasen die Kinder eine etwa zweiminütige Passage vor. Dabei durften Abschnitt und Buch von den Schülerinnen und Schülern frei ausgewählt wurden. Bereits zuvor hatten die zahlreichen Grundschulklassen im Kreis je einen Vertreter oder eine Vertreterin aus ihrer Stufe ausgewählt und in den Wettbewerb geschickt.

In der Bewerbungsphase bis Anfang März wurden die Vorlesepassagen in Videoform an die Kreissparkasse geschickt. Die vierköpfige Jury, der neben den anwesenden Mitgliedern auch die Kinderbuchautorin Uticha Marmon angehörte, wählte die zehn besten Beiträge aus und lud zum Finale nach Nürtingen.

Dort achtete die Jury besonders auf Betonung und Leseflüssigkeit, wie Corina Schimitzek verrät. Wer den Lesepreis gewonnen hat, erfahren Sie im Video.