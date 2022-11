1 Nicht gar so selten: Schmollende Kids am Esstisch. Foto: IMAGO/Shotshop/IMAGO/Monkey Business 2

Maßlos und egoistisch statt wertschätzend: Auch so erleben Eltern ihre Kinder immer wieder. Eine Frage der Erziehung? Oder können Kinder vielleicht gar nicht anders?















Link kopiert

Da hat man bis tief in die Nacht den Kuchen mit grünen Marzipan-Dinos verziert. Geschenke hübsch eingepackt, den Tisch schön gedeckt. Und dann reißt das Geburtstagskind das Papier am frühen Morgen ratzfatz in Stücke. Schaut enttäuscht, weil ein anderes Präsent im Papier vermutet wurde. Und der Kuchen? Bäh, Marzipan!