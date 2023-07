1 An der Strecke der Teckbahn stehen in nächster Zeit einige Arbeiten an. Foto: Ines Rudel

Bis 2029 will die Deutsche Bahn insgesamt zehn Bahnübergänge auf der Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen sicherer gestalten. Die Bauarbeiten beginnen in diesem Sommer in Brucken und Unterlenningen.















Auf der Teckbahn zwischen Kirchheim und Oberlenningen steht die Modernisierung von zehn Bahnübergängen an. Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn (DB) sollen die Umbaumaßnahmen abschnittsweise bis zum Jahr 2029 umgesetzt werden. Zur Höhe der Investitionen macht das Unternehmen keine Angaben.

In einem ersten Schritt werden in den Sommerferien fünf Bahnübergänge in Brucken und Unterlenningen erneuert. Mit den Arbeiten wurde dieser Tage begonnen, sie werden voraussichtlich im September des Jahres abgeschlossen sein. Für die Bauarbeiten sperrt die DB die Bahnstrecke für den Zugverkehr. Die S-Bahn Stuttgart ersetzt von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 8. September, die Regionalbahnzüge (RB) der Linie 64 durch Busse.

Lichtzeichen und Halbschranken

In Brucken ist der bisherige Bahnübergang Am Mühlbach bislang ausschließlich mit Andreaskreuzen gesichert. Jetzt erhält dieser nur einspurig befahrbare Gleisbereich erstmals eine technische Sicherung – dort werden Lichtzeichen und Halbschranken installiert. Für die dafür notwendigen Straßenbauarbeiten sind die drei Brucker Bahnübergänge Bahnhofstraße, Friedenstraße und Am Mühlbach ab sofort für den Straßenverkehr gesperrt, es wurden entsprechende Umleitungen ausgeschildert.

In Unterlenningen arbeitet die DB an mehreren Standorten: Am Bahnübergang Bahnhofstraße/Eisenbahnstraße wird die Sicherungsanlage, bestehend aus Lichtzeichen und Halbschranken, umgebaut. Außerdem wird eine Einbahnstraßenregelung eingeführt. Am Bahnübergang Friedenstraße wird die technische Sicherung erneuert und die Zufahrt zu einem Feldweg etwas verbreitert. Im Zusammenhang mit der Erneuerung dieser beiden Anlagen müssen die beiden damit gekoppelten Bahnübergänge Brunnenstraße und Engelhofstraße ebenfalls angepasst werden, teilt die Bahn mit. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist für Anfang September geplant.

Planrecht steht noch aus

Für die kommenden Jahre ist dann die Erneuerung der Bahnübergänge Kanal-/Steigstraße sowie des Bahnübergangs an der Bundesstraße in Brucken vorgesehen. In der Gemeinde Owen ist der Umbau der Anlagen Schießhüttestraße, Brühlstraße und Schleifmühlestraße angedacht. Der Deutschen Bahn zufolge steht für diese Maßnahmen das Planrecht noch aus, weswegen die Ausführung frühestens ab 2026 erfolgen könne.

Fahrgäste sollten beachten: Für jeden RB-64-Zug fährt jeweils ein Bus. Diese verstärken die Busse der Linie 177 und halten auch an diesen Haltestellen. Die DB weist darauf hin, dass die Busse ab Oberlenningen jeweils fünf Minuten früher und die Busse ab Kirchheim jeweils eine Minute früher abfahren als die planmäßigen Züge.