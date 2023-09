Mit mehrmonatiger Verzögerung wurde die Mettinger Brücke in Esslingen wieder eröffnet. Das Ende der Sanierung der Neckarquerung wurde mit einem Brückenfest für die Öffentlichkeit begangen.











Das erste Fahrzeug, das die frisch sanierte Mettinger Brücke in Esslingen passierte, war ein breiter Kinderwagen-Buggy. Die größeren Vierräder müssen noch warten. Autos dürfen von Samstagmittag an über die ehemalige Hanns-Martin-Schleyer-Brücke fahren. Am Freitagnachmittag wurde erst einmal die Freigabe der Neckarüberführung mit einer Brückenparty begangen. Es war ein heißes Fest, da nur zwei Sonnenschirme aufgestellt worden waren – die Plätze auf den Bierbänken darunter waren begehrt. Die Festredner standen im Schatten. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) meinte, Esslingen sei mit seinen vielen Brücken gesegnet, aber mit deren Sanierung geschlagen. Das Land habe die etwa 27,2 Millionen teuren Arbeiten an der Mettinger Brücke mit 12, 9 Millionen Euro gefördert. Oberbürgermeister Matthias Klopfer warb in seiner Rede um weitere Gelder für die Ausbesserung der Konrad-Adenauer-Brücke. Doch zunächst wurde die Freigabe der Mettinger Brücke gefeiert – zumindest für Autos. Radler und Fußgänger müssen sich wegen Leitungsarbeiten noch gedulden. Wie lange, das wollte Baubürgermeister Hans-Georg Sigel nicht sagen.