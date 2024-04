Erlebnisbad in Filderstadt-Bonlanden: So wird das Fildorado flottgemacht

So wird das Fildorado flottgemacht

Erlebnisbad in Filderstadt-Bonlanden

1 In der Revisionswoche wird das Spaß- und Erlebnisbad Fildorado rundum geputzt und renoviert. Foto: /Caroline Holowiecki

Die traditionelle Revisionswoche des Erlebnisbades in Filderstadt-Bonlanden dauert in diesem Jahr länger als sonst. Was wird renoviert, wann wird wieder eröffnet und wie gestalten sich die Eintrittspreise?











Vor, zurück, vor, zurück. Im Takt der Musik, die aus dem Radio dringt, fahren die fünf Frauen mit ihren Schrubbern über die Fliesen. Sie stehen im Kreis, lachen, während sie sich hin- und herbewegen. Was fast wirkt wie ein Fitnesskurs, ist ein Putzeinsatz im Ruheraum der Clubsauna des Fildorado in Filderstadt-Bonlanden. Die Frauen, die sonst rund um die Rezeption tätig sind, sind damit beschäftigt, Reinigungsmittel, das einwirken musste, abzuwaschen und dann in Richtung Gully zu befördern. Die traditionelle Revisionswoche im Bonländer Spaß- und Erlebnisbad läuft, und alle sind auf den Beinen, erklärt Felix Schneider, der Geschäftsführer des Bades.