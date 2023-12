Erholung in Beuren: Panorama Therme erhöht die Preise

Erholung in Beuren

1 Ab dem 15. Dezember gelten neue Preise in der Panorama Therme Beuren. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Ab dem 15. Dezember erhöht das Schwimmbad die Preise für alle Gäste um bis zu 1,50 Euro. Besonders an Wochenenden und Feiertagen wird es teurer.











Die Badegäste der Panorama-Therme in Beuren müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Ab Freitag, 15. Dezember, steigen alle Preise zwischen 50 Cent und 1,50 Euro. Begründet wird die Erhöhung seitens der Betreiber mit dem „starken Anstieg bei den Preisen der Vorlieferanten, vor allem im Bereich der Technik“, sodass man nicht umhin komme, die Eintrittspreise anzupassen. Werktags beträgt der Tarif für zweieinhalb Stunden Therme und Dampfbäder nun 15,50 Euro statt 15 Euro. Der Tagestarif 25,50 Euro statt 25 Euro. An Wochenenden und Feiertagen werden für zweieinhalb Stunden 17 Euro statt vormals 16 Euro und 27 Euro statt vormals 26 Euro für den Tagestarif fällig.

Der Tagestarif für die Panorama-Sauna inklusive Therme und Dampfbäder kostet werktags jetzt 33 Euro statt 32 Euro, am Wochenende und an Feiertagen 34,50 Euro statt vormals 33 Euro.