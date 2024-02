Erfahrungsbericht aus der Klinik: „Ich bin in der Psychiatrie – und finde es cool“

„Ich bin in der Psychiatrie – und finde es cool“

1 Die 27-jährige Josephine Katharina aus Berlin leidet an einer seltenen psychischen Erkrankung. Foto: privat/Jessica Jäger

In einer psychiatrischen Klinik zu sein, ist immer noch ein Tabu. Die 27-jährige Josephine Katharina aus Berlin geht mit ihrem Aufenthalt dort in sozialen Netzwerken sehr offen um. Trotz Shitstorm knickt sie nicht ein.











Ich bin in der Psychiatrie.“ Diesen Satz postet Josephine Katharina am Abend vor Weihnachten in einem Video auf Instagram – das sofort Tausende Male geteilt und kommentiert wird. Sie sitzt auf einem Bett vor einer weißen Wand und trägt einen Weihnachtspullover von Lidl. „Können wir einfach mal ganz kurz darüber reden, wie unfassbar scheiße sich das anfühlt, diesen Satz zu sagen?“